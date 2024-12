https://fr.sputniknews.africa/20241210/alep-gaza-liban-et-donbass-ces-differents-theatres-de-conflits-sont-fermement-lies-entre-eux-1069646251.html

Alep, Gaza, Liban et Donbass: "Ces différents théâtres de conflits sont fermement liés entre eux"

Dans ce numéro de L’Afrique en marche, Bertrand Scholler, analyste géopolitique français, analyse les causes profondes de l’escalade terroriste à Alep, en... 10.12.2024, Sputnik Afrique

"Ce qu’il se passe actuellement à Alep en Syrie, seulement quelques jours après l’accord de paix entre le Liban et Israël, ne peut pas et ne doit pas être dissocié -sous peine de commettre une grave erreur d’analyse- de ce qui se déroule depuis plus d’une année à Gaza, du conflit en Ukraine et plus récemment des tentatives de déclenchement d’une révolution de couleur en Géorgie, suite aux résultats des élections qui ne sont pas du goût des Occidentaux", affirme à Radio Sputnik Afrique Bertrand Scholler, analyste géopolitique français, diplômé de Sciences Po Paris et conseiller en stratégie.Il faut bien se rendre à l’évidence, affirme Bertrand Scholler, que ce qu’il se passe dans le monde est "un combat entre le Bien et le Mal, comme l’a affirmé plusieurs fois le Président Poutine lui-même. Et ceci est tout sauf une question de manichéisme primaire découlant d’une perception binaire du monde. Le Président russe, qui avance le concept de l’État-Civilisation profondément ancré dans la foi et les valeurs chrétienne orthodoxes, s’attaque frontalement à toute l’entreprise de déshumanisation du monde qui a pris actuellement des proportions catastrophiques en Occident avec les LGBTQ+, l’idéologie du wokisme et la destruction méthodique des valeurs chrétiennes. C’est ça qui se joue actuellement dans le monde et c’est la raison qui fait de la Russie le premier ennemi, et non pas la Chine, de cet Occident dépravé".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

