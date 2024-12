https://fr.sputniknews.africa/20241210/integrite-territoriale-et-securite-de-la-population-les-priorites-actuelles-du-dossier-syrien--1069632926.html

Intégrité territoriale et sécurité de la population: les priorités actuelles du dossier syrien

Préserver l'intégrité territoriale de la Syrie et assurer la sécurité de sa population civile sont les priorités absolues aux yeux du conseil de sécurité de... 10.12.2024, Sputnik Afrique

Le Conseil de sécurité de l'Onu est "plus ou moins d'accord sur la nécessité de préserver l'intégrité territoriale de la Syrie et de défendre sa population civile."C'est ce qu'a déclaré le représentant permanent de la Russie à l'Onu lors d'un point de presse.Vassili Nebenzia a donné une évaluation positive des consultations qui ont eu lieu sur la question syrienne.Le 27 novembre, les membres de l'opposition ont lancé une offensive majeure dans les provinces syriennes d'Alep et d'Idlib. Le 7 décembre, ils ont pris plusieurs grandes villes: Alep, Hama, Deir ez-Zor, Deraa et Homs. Le lendemain, les forces armées de l'opposition syrienne ont annoncé la formation d'un gouvernement de transition.

