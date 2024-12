https://fr.sputniknews.africa/20241209/israel-affirme-que-le-golan-restera-pour-toujours-sa-partie-integrante-1069629155.html

Israël affirme que le Golan restera pour toujours sa partie intégrante

"Les hauteurs du Golan resteront pour toujours une partie intégrante d'Israël", a déclaré ce lundi 9 décembre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou lors d'une conférence de presse.Il a également estimé que la fin du pouvoir de Bachar al-Assad en Syrie était une conséquence directe des attaques israéliennes contre le mouvement Hezbollah et l'Iran.Le plateau du Golan a fait partie de la Syrie jusqu'en 1967. Pendant la guerre des Six Jours, les troupes israéliennes ont occupé ce territoire. Après la guerre du Kippour (1973), les parties ont conclu un accord sur une trêve et la séparation des troupes. En 1974, des postes de maintien de la paix de l'Onue ont fait leur apparition sur le plateau du Golan. La zone tampon est située entre la ligne Alpha (côté israélien) et la ligne Bravo (côté syrien).

