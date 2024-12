https://fr.sputniknews.africa/20241209/fin-des-accords-militaires-la-france-perd-son-dernier-pre-carre-en-afrique-subsaharienne-1069622452.html

Fin des accords militaires: "La France perd son dernier pré carré en Afrique subsaharienne"

Fin des accords militaires: "La France perd son dernier pré carré en Afrique subsaharienne"

Le Tchad a officiellement décidé de mettre fin à l'accord militaire qui le lie à la France, comme l'a annoncé un communiqué du ministère tchadien des Affaires... 09.12.2024, Sputnik Afrique

Moussa Hissein Moussa, écrivain tchadien et chercheur panafricaniste, souligne que la présence militaire française au Tchad était principalement motivée par des intérêts politiques, et non pas par la sécurité du pays. Le chercheur panafricaniste estime que la rupture des accords de défense avec la France était inévitable, surtout avec l'essor de mouvements panafricains et l'émergence de nouvelles puissances de coopération.M. Moussa met également en avant la capacité de l'armée tchadienne à gérer ses propres enjeux sécuritaires et fait l'éloge des alternatives de coopération, comme celles que propose la Russie, qui semblent plus équilibrées et adaptées aux besoins du continent.Interrogé par Sputnik Afrique sur la décision du gouvernement tchadien de mettre fin à l’accord militaire liant le Tchad à la France, le militant panafricain tchadien Bishop Amane Mamate a affirmé que la rupture de l’accord de défense entre le Tchad et la France sera bénéfique pour son pays tout en soutenant que la présence militaire française était une "épée de Damoclès" sur la tête du peuple et des dirigeants tchadiens. Le panafricaniste a également noté qu'à la différence de la France, la Russie peut offrir des partenariats "gagnant-gagnant", comme le montre l'exemple des pays du Sahel.Retrouvez aussi dans ce numéro:● Alassane Samba Diop, journaliste et Directeur général du Groupe Emedia Invest Senegal, analyse la déclaration du Président de la République du Sénégal concernant la possibilité de fermer les bases militaires françaises sur son territoire.● Les témoignages d’Ousmane Ibrahim Ousmane, activiste sociale et participant à la manifestation contre la présence militaire française au Tchad qui a eu lieu à Abéché à l'Est du pays.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify

