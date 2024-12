https://fr.sputniknews.africa/20241206/rupture-militaire-ndjamena-paris-reactions-a-abeche-ou-se-trouve-une-base-francaise-1069585345.html

Rupture militaire N'Djamena-Paris: réactions à Abéché où se trouve une base française

"C'est une mobilisation contre la coopération militaire [entre] le Tchad et la France. Moi, je suis pour cette rupture de coopération", clame, face à la caméra... 06.12.2024, Sputnik Afrique

Mais, selon lui, une autre rupture est nécessaire, celle des liens économiques entre le Tchad et la France. "Le franc CFA dépend toujours de la France, donc on veut être indépendant également monétairement."Pour Ousmane Ibrahim Ousmane, "la population d'Abéché éprouve des sentiments mêlés de tristesse et de joie". Il rappelle en effet le massacre de coupe-coupe de 1917 qui a eu en particulier dans la ville d'Abéché, durant la colonisation française.

