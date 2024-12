https://fr.sputniknews.africa/20241208/cinq-pays-africains-ou-la-presence-militaire-francaise-est-devenue-indesirable-1069610416.html

Cinq pays africains où la présence militaire française est devenue indésirable

Cinq pays africains où la présence militaire française est devenue indésirable

Sputnik Afrique

Sputnik Afrique présente un bref récapitulatif des pays africains où la présence militaire française touche à sa fin.

Cette semaine, plusieurs manifestations antifrançaises ont eu lieu au Tchad. La population a ainsi soutenu la décision de son gouvernement de rompre l'accord de coopération de défense avec Paris.À ce propos, Sputnik Afrique présente un bref récapitulatif des évènements similaires dans d'autres pays africains qui ont précédemment mis fin à la présence militaire française.MaliEn février 2022, Bamako exige le départ immédiat de soldats français des missions Barkhane et Takuba, et, en mai 2022, il met fin à sa coopération en matière de défense avec la France. Le retrait des effectifs a été finalisé en août 2022.Burkina FasoLe gouvernement d'Ibrahim Traoré a exigé le départ des 300 militaires français de l'opération Sabre qui a été réalisé en février 2023, après 15 ans de mission dans le pays.NigerEn 2023, les relations entre Niamey et Paris se dégradent, ce qui aboutit à l'expulsion de l'ambassadeur de France et, fin décembre, au retrait des troupes françaises.SénégalLe 29 novembre 2024, le Président Bassirou Diomaye Faye a appelé Paris à retirer ses 350 militaires et à fermer ses bases militaires dans le pays, car cela "ne correspond pas à notre conception de la souveraineté et de l'indépendance".

