"On ne comprend pas pourquoi Monsieur Barrot rajoute de l'huile sur le feu"

Le ministre français des Affaires étrangères a déclaré récemment que la France n'avait aucune ligne rouge dans le soutien à l'Ukraine et que Paris pourrait... 28.11.2024, Sputnik Afrique

2024-11-28T10:34+0100

2024-11-28T10:34+0100

2024-11-28T11:08+0100

"On ne comprend pas pourquoi Monsieur Barrot rajoute de l'huile sur le feu" Sputnik Afrique Le ministre français des Affaires étrangères a déclaré récemment que la France n'avait aucune ligne rouge dans le soutien à l'Ukraine et que Paris pourrait donner son feu vert à Kiev pour frapper le territoire russe avec des missiles SCALP. Pour Sputnik Afrique, Nikola Mirkovic, essayiste franco-serbe a réagi à ces déclarations.

"Je pense que c'est extrêmement grave parce que c'est beaucoup de responsabilités. On n'a jamais demandé aux Français s'ils étaient prêts à aller se battre en Ukraine et ça vient à un moment où on a clairement compris, dans les différents échanges qu'il y a pu avoir entre Kiev et Moscou d'un point de vue militaire, qu'on était déjà arrivé à un niveau d'escalade assez élevé -voire même très élevé- et on ne comprend pas pourquoi Monsieur Barrot rajoute de l'huile sur le feu", a déclaré au micro de Zone de Contact Nikola Mirkovic, essayiste franco-serbe.Retrouvez également dans cette émission:- Agali Welé, vice-président du Bloc pour le redressement et le développement du Mali, et Iba Karim, doctorant en Sciences et économie et gestion, ancien parlementaire burkinabè, sur les futurs passeports et cartes d'identités biométriques dans les pays de l'AES;- Florian Philippot, homme politique français président du parti politique Les Patriotes, sur les propos du ministre français des Affaires étrangères et le soutien sans ligne rouge de la France à l'Ukraine;- Pedro Guanaes Netto, animateur de Fréquence Populaire Média et homme politique français, sur l'avertissement de Vladimir Poutine aux pays occidentaux qui autorisent l'Ukraine à frapper le territoire russe avec leurs armes.- Mamadou Djibo, rapporteur général du comité chargé de la création du nouveau narratif historique au Niger, sur les grands axes de travail de son groupe dans ce projet.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

