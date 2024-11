https://fr.sputniknews.africa/20241127/ce-nest-pas-avec-larmee-de-lue-quon-peut-esperer-lemporter-contre-la-russie-selon-un-general-1069442781.html

Ce n'est pas avec l'armée de l'UE "qu'on peut espérer l'emporter contre la Russie", selon un général

Ce n'est pas avec l'armée de l'UE "qu'on peut espérer l'emporter contre la Russie", selon un général

27.11.2024

L'ancien chef Situation-Renseignement-Guerre électronique à l'état-major interarmées de planification opérationnelle de l'armée française revient sur la situation dans laquelle se retrouve l'UE après le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. En cas de désengagement des États-Unis dans le conflit ukrainien et après "toutes les déclarations bellicistes qu'elle a faites pendant deux ans ou trois ans", l'UE devra réfléchir à "que faire, alors que le roi est nu", ajoute le haut gradé. Selon lui, le Vieux continent dispose d'armées qui sont "sous-dimensionnées et sous-équipées, sous-entraînées, qui n'ont pas de réserve". Et ce, alors que le potentiel de la Russie "n'a jamais été aussi fort", lance-t-il en mentionnant notamment l'essai du missile balistique Orechnik.

