"Ne déconnez pas": tel est le message de Poutine à l'Occident, selon un politicien français

"C'est un message très clair de 'regardez, nous avons la capacité de vous frapper, si on le veut'", explique à Sputnik Afrique Pedro Guanaes Netto, également... 22.11.2024, Sputnik Afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/07/1069095270_0:22:3193:1818_1920x0_80_0_0_a45dceb09b7c20d856867f1025c2601a.jpg

En tirant le missile balistique Orechnik, la Russie "montre qu'elle est capable, même en période de guerre, d'innover et de fabriquer des missiles", analyse-t-il. En autorisant l'utilisation des ATACMS et des Storm Shadow pour frapper la Russie, les Occidentaux "ont laissé carte blanche à Poutine de pouvoir réviser sa doctrine puisque ça devient une réponse à un fait et plus une action unilatérale de la Russie", ajoute-t-il. Pedro Guanaes Netto souligne que les élites occidentales ont de plus en plus de mal à défendre leur narratif sur une Russie affaiblie qui pouvait perdre dans le conflit avec Kiev.

