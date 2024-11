https://fr.sputniknews.africa/20241115/face-a-la-puissance-de-letat-profond-us-trump-reussira-t-il-a-imposer-sa-politique--1069239410.html

Face à la puissance de l'État profond US, Trump réussira-t-il à imposer sa politique ?

Face à la puissance de l'État profond US, Trump réussira-t-il à imposer sa politique ?

Sputnik Afrique

Dans ce numéro de L’Afrique en marche, le journaliste d’investigation français, Claude Janvier, explique comment l’État profond américain contrôle les... 15.11.2024, Sputnik Afrique

2024-11-15T09:22+0100

2024-11-15T09:22+0100

2024-11-15T09:49+0100

afrique en marche

podcasts

états-unis

donald trump

politique

président

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0f/1069238903_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_d938ca89df7e73e179d81b0ef075f758.jpg

Face à la puissance de l'État profond US, Trump réussira-t-il à imposer sa politique ? Sputnik Afrique Dans ce numéro de L’Afrique en marche, le journaliste d’investigation français, Claude Janvier, explique comment l’État profond américain contrôle les différentes administrations et Présidents US, qu’ils soient démocrates ou républicains. «Est-ce que Trump serait capable de leur imposer ses vues ? C’est ça le premier test de son administration».

" Après l’euphorie de la victoire de Donald Trump à l’élection présidentielle US des deux côtés de l’Atlantique, il est temps maintenant de descendre de son nuage et avoir les pieds sur terre pour affronter la réalité telle qu’elle est et non telle qu’on voudrait qu’elle soit ", affirme à Radio Sputnik Afrique le journaliste d’investigation français, Claude Janvier, auteur de plusieurs livres dont " Les Démasqués : qui dirigent réellement le Monde ? ". Une enquête monumentale qui expose " le vrai pouvoir, financier et monétaire, dans le monde ", exercé par une poignée de familles de banquiers de la City de Londres et de Wall Street, sur les hommes politiques et les gouvernements, qui exécutent leur agenda.Dans le même sens, il souligne que " Vanguard, qui n’est pas côté en bourse, gère également environ 9000 milliards de dollars d’actifs via des hedje funds au profit d’une trentaine de millions d’actionnaires. Ce qu’il faut savoir, c’est que Vanguard a été créé dans les années 1970-1975, par les capitaux des treize familles les plus riches du monde, dont les Rothschild, les Orsini, les Bush, la maison royale britannique, les DuPont, les Goldman Sachs, les Soros, les Morgan, les Vanderbilt, les Rockefeller et leurs satellites, qui ne sont même pas classées par le magazine Forbes. Il est très important de savoir que ce sont ces mêmes familles qui contrôlent, sans s’exposer, BlackRock, étant donné que Vanguard y est actionnaire ".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

podcasts, états-unis, donald trump, politique, président, аудио