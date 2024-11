https://fr.sputniknews.africa/20241108/donald-trump-apparait-comme-lhomme-providentiel-pour-les-americains-1069108980.html

Donald Trump retrouve la Maison Blanche après avoir battu sa rivale, la Démocrate Kamala Harris lors des élections présidentielles américaines. Au micro de... 08.11.2024, Sputnik Afrique

"Donald Trump apparaît comme l'homme providentiel pour les Américains"

Donald Trump retrouve la Maison Blanche après avoir battu sa rivale, la Démocrate Kamala Harris lors des élections présidentielles américaines. Au micro de Sputnik Afrique, Nikola Mirkovic, essayiste franco-serbe, a commenté la victoire de Donald Trump avant de dévoiler à quoi pourrait ressembler sa politique étrangère.

"Quand on analyse bien ce qui se passe aux États-Unis, le fait que les Américains rejettent le bilan de Biden, qui a été catastrophique pour les États-Unis, le fait qu'ils n'aient pas été séduits du tout par Kamala Harris et le fait qu'au contraire de Biden, Donald Trump apparaisse comme l'homme providentiel de la situation n'est pas si surprenant que ça pour ceux qui regardent ce qui se passe sur le terrain", a déclaré Nikola Mirkovic, essayiste franco-serbe, dans le nouveau podcast de Zone de Contact.Retrouvez également dans cette émission:Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

