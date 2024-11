https://fr.sputniknews.africa/20241114/lelection-de-trump-pose-un-souci-a-ceux-qui-veulent-entretenir-la-guerre-contre-la-russie-1069227845.html

"L'élection de Trump pose un souci à ceux qui veulent entretenir la guerre contre la Russie"

"L'élection de Trump pose un souci à ceux qui veulent entretenir la guerre contre la Russie"

Sputnik Afrique

Cette opinion a été exprimée par Florian Philippot, président du parti "Les Patriotes". Il revient pour Sputnik Afrique sur les prises de position des... 14.11.2024, Sputnik Afrique

2024-11-14T13:02+0100

2024-11-14T13:02+0100

2024-11-14T13:02+0100

opinion

états-unis

donald trump

russie

ukraine

conflit ukrainien

union européenne (ue)

florian philippot

brics

monde multipolaire

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103315/99/1033159991_0:20:4095:2323_1920x0_80_0_0_b61f92eaac1126a1b78118c0aafeaa85.jpg

Le retour de Donald Trump est un problème pour "ceux qui refusent le monde multipolaire" et "ceux qui veulent prolonger un monde qui est en fait le monde de l'Empire américain", soutient l'homme politique. "Tout le temps à se chercher des guerres. Tout le temps à vouloir justifier l'existence de l'Otan", déplore-t-il. Selon lui, "c'est de l'agitation qui traduit plutôt de la panique". En dépit de la volonté affichée de continuer à soutenir Kiev, l'UE n'a pas les moyens de le faire. De plus, cette vision n'est pas suivie par les opinions publiques, souligne M.Philippot. Il s'attend également à la reconnaissance de l'existence d'un monde multipolaire. Les pays européens devraient "cesser la fuite en avant avec l'Union européenne et l'Otan", pour à leur tour "retrouver le goût de la souveraineté nationale", préconise-t-il.

états-unis

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, états-unis, donald trump, russie, ukraine, conflit ukrainien, union européenne (ue), florian philippot, brics, monde multipolaire