"Montrer à la face du monde les progrès scientifiques dans les domaines agro-alimentaires"

"Montrer à la face du monde les progrès scientifiques dans les domaines agro-alimentaires"

Sputnik Afrique

La septième édition du Forum agroalimentaire de Novossibirsk s'est tenue dans la plus grande ville de Sibérie du 6 au 8 novembre. Le thème de cette année était

«Montrer à la face du monde les progrès scientifiques dans les domaines agro-alimentaires» Sputnik Afrique La septième édition du Forum agroalimentaire de Novossibirsk s’est tenue dans la plus grande ville de Sibérie du 6 au 8 novembre. Le thème de cette année était Leadership technologique, la base de la sécurité alimentaire. Le Mali a été représenté à cet événement par l’Institut polytechnique rural et de formation appliquée (IPR/IFRA) de Katibougou.

Sur les ondes de Sputnik Afrique, Mamadou Gouro Sidibé, fondateur du réseau social Lenali, président de l'Association MaliStartUp et co-fondateur du Centre d'innovation pour le développement de l'entrepreneuriat rural, ainsi que Sabake Tianegue Diarra, chargé des relations extérieures de l’Institut polytechnique rural et de formation appliquée (IPR/IFRA) de Katibougou au Mali, font part de leurs impressions sur le Forum agroalimentaire de Novossibirsk et plus généralement sur la coopération dans le domaine de l’agriculture et de l’élevage entre leur pays et la Russie."L'agriculture au Mali, c'est plus de 40 % du PIB du pays et c'est plus de 80 % de la population active. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et le Mali, c'est quand même plus de 2 millions de kilomètres carrés de terres arables. Pourtant, cela n'arrive pas à remplir tous les besoins encore du pays. Donc, il faudrait aller plus loin", rappelle-t-il.À écouter sur Sputnik Afrique !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes:Apple Podcasts- Afripods-Deezer- Pocket Casts -Podcast Addict-Spotify

