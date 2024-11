https://fr.sputniknews.africa/20241103/pas-dagriculture-sans-la-technologie-une-solution-avancee-par-un-guineen-qui-etudie-en-russie-1069013669.html

"Pas d'agriculture sans la technologie": une solution avancée par un Guinéen qui étudie en Russie

"Pas d'agriculture sans la technologie": une solution avancée par un Guinéen qui étudie en Russie

"Les méthodes employées ne sont pas les mêmes. Ici [en Russie], tout est fait avec la technologie. Et en Afrique, là où moi j'étais, surtout c'était avec... 03.11.2024, Sputnik Afrique

Le jeune homme étudie l'agronomie à l'université de Kaliningrad, qu'il a choisie pour la qualité de sa formation. Son but est de faire s'épanouir le potentiel agricole de son pays, qu'il juge sous-exploité aujourd'hui. Pour atteindre cet objectif, il mise sur la technologie et compte aussi aider les jeunes diplômés à mieux s'intégrer dans ce secteur. Concernant ses études en Russie, Facely Condé constate que l'université est très accueillante, tout comme le pays. De plus, il met en avant la qualité des compétences acquises: "L'université pousse les étudiants à faire de la pratique, de la recherche", ajoute-t-il. Les professeurs incitent les élèves à exprimer leur point de vue, ce qui contribue à ouvrir les esprits, s'enthousiasme le jeune homme.

