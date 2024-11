https://fr.sputniknews.africa/20241106/la-conquete-coloniale-francaise-de-lalgerie-sest-faite-dans-une-brutalite-extreme-1069070765.html

"La conquête coloniale française de l’Algérie s’est faite dans une brutalité extrême"

"La conquête coloniale française de l'Algérie s'est faite dans une brutalité extrême"

Dans ce numéro de L’Afrique en marche, le Dr Youssef Girard, historien français du Mouvement national algérien et de la Guerre d’Algérie, rappelle, à... 06.11.2024, Sputnik Afrique

Dans ce numéro de L'Afrique en marche, le Dr Youssef Girard, historien français du Mouvement national algérien et de la Guerre d'Algérie, rappelle, à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er novembre 1954, que « les troupes françaises ont tout spolié à leur passage et chassé les Algériens de leurs terres ».

"Cette colonisation de peuplement avec des gens venus de France, d’Espagne et d’Italie s’est appuyée sur une conquête génocidaire et un nettoyage ethnique, qui a éliminé des millions de vies algériennes durant les 50 années de son déroulement dans les quatre coins du pays. Les troupes françaises ont tout spolié à leur passage et chassé les Algériens de leurs terres les plus productives, notamment celles de la plaine de la Mitidja, pour les donner aux colons européens", affirme à Radio Sputnik Afrique le Dr Youssef Girard, historien français et auteur, spécialiste du Mouvement national et de la Guerre algériens.Pour Youssef Girard, "c’est le discours français dans les sphères intellectuelles, politiques et journalistiques, qui véhicule la haine, j’allais dire, de l’Algérie, en ce qu’elle représente une lutte de libération nationale contre le colonialisme français. Ce qui dérange ces nombreux Français qui vivent dans la haine et dans un esprit revanchard ce n’est pas l’Algérie en tant que telle, mais c’est le symbole qu’elle représente d’une colonie qui s’est révoltée, battant la colonisation française et conquérant sa liberté et son indépendance".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

Actus

