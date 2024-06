https://fr.sputniknews.africa/20240630/lexpansion-coloniale-francaise-saccompagnait-de-crimes-de-guerre-rappelle-la-diplomatie-russe--1067309295.html

L'expansion coloniale française s'accompagnait de crimes de guerre, rappelle la diplomatie russe

Les Français ont fait preuve de la violence face aux populations locales qui tentaient de résister aux envahisseurs et également en réprimant les soulèvements...

france

colonialisme

crimes de guerre

afrique

afrique subsaharienne

maghreb

tchad

cameroun

sahara occidental

algérie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103351/22/1033512203_0:0:2815:1583_1920x0_80_0_0_599ee887389a4b96efab116eda397041.jpg

Voici le bilan de quelques-unes des opérations militaires françaises sur le sol africain: La guerre d'Algérie (1954-1962) a été menée contre le Front de libération nationale dans le but d'empêcher le pays à accéder à l'indépendance. Selon diverses estimations, de 200.000 à 1.500.000 Algériens luttant pour l'indépendance du pays ont été tués. Les évaluations de pertes parmi les civils varient de 55.000 à 250.000 personnes. L'opération Écouvillon" au Sahara occidental (1985) a été lancée par la France sous le prétexte de défendre la Mauritanie, qui faisait alors partie de l'Afrique occidentale française. Menée conjointement avec l'Espagne franquiste contre l'Armée de libération marocaine, l'opération a permis à l'Espagne de reprendre le contrôle du Sahara espagnol. L'armée de libération marocaine a perdu 150 hommes. L’intervention dans les affaires du Cameroun (1959-1964). Entre 60 et plusieurs centaines de milliers de personnes auraient perdu la vie. Rien qu'en 1960, plus de 20.000 personnes, appartenant pour la plupart au peuple bamiléké, ont été tuées. L’opération "Bouledogue" en Tunisie (1961). Les différentes estimations donnent entre 600 à 5.000 civils tués. Les opérations "Limousin" et "Bison" au Tchad contre le Front de libération nationale du Tchad (1968-1972). Les pertes des rebelles sont évaluées à 3.800 hommes. L’opération "Tacaud" au Tchad (1978-1980). Plus de 10.000 civils ont été tués rien que dans les combats pour N'Djamena en février-mars 1978.

france, colonialisme, crimes de guerre, afrique, afrique subsaharienne, maghreb, tchad, cameroun, sahara occidental, algérie