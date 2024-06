https://fr.sputniknews.africa/20240629/maria-zakharova-dire-que-paris-a-un-heritage-colonial-impressionnant-ce-nest-rien-dire-1067291165.html

Maria Zakharova: "Dire que Paris a un héritage colonial impressionnant ce n'est rien dire"

Maria Zakharova: "Dire que Paris a un héritage colonial impressionnant ce n'est rien dire"

La porte-parole de la diplomatie russe l'a publié sur son compte Telegram. Et ce, pour rappeler qu'en Afrique, les Français se sont activement engagés dans la... 29.06.2024, Sputnik Afrique

Qui plus est, convaincus de leur suprématie raciale et culturelle, ils n'avaient cure de la population exploitée, même ceux qui devenaient, au cours du temps, partisans du libéralisme et de la démocratie, a indiqué Maria Zakharova.Et de citer les mémoires du général napoléonien Charles Leclerc, envoyé rétablir l'esclavage à Saint-Domingue. Celui-ci proposait cette méthode d'étouffement de révoltes antifrançaises: "Il faut détruire tous les Nègres des montagnes, hommes et femmes, ne garder que les enfants au-dessous de douze ans"."Rien ne change", affirme Mme Zakharova.Avec son ancienne colonie, Haïti, Paris a plus tard conclu un accord léonin selon lequel le pays obtenait la reconnaissance de son indépendance contre une indemnité de 150 millions de francs-or (la somme a ensuite été ramenée à 90 millions de francs). Cette obligation a significativement entravé le développement du pays.En Afrique du Nord et au Moyen-Orient: en Algérie, en Syrie et au Liban, la France a utilisé les mêmes méthodes, condamne la diplomate russe. Résultat: des millions de vies détruites, l'instabilité politique, une économie retardataire et des dommages à l'environnement, conclut Mme Zakharova.

