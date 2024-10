https://fr.sputniknews.africa/20241031/le-narratif-occidental-avait-encore-de-la-valeur-lors-des-precedentes-elections-us-1068968449.html

Le compte à rebours est lancé pour le vote aux élections présidentielles américaines 2024. Au micro de Sputnik Afrique, Patient Parfait Ngom, panafricaniste... 31.10.2024

"Le narratif occidental avait encore de la valeur lors des précédentes élections US" Sputnik Afrique Le compte à rebours est lancé pour le vote aux élections présidentielles américaines 2024. Au micro de Sputnik Afrique, Patient Parfait Ngom, panafricaniste camerounais, nous fait part de ses attentes envers ce scrutin.

"Le monde est en train de basculer. Il y a une nouvelle réalité sur le plan international et ce nouveau dirigeant ou bien cette équipe, ce ticket gagnant de cette élection présidentielle devra prendre en compte cette réalité là", a déclaré Patient Parfait Ngom, journaliste et panafricaniste camerounais, dans le dernier podcast de Zone de Contact.Retrouvez également dans ce podcast:-Modeste Dossou, analyste béninois, spécialiste en relations internationales et géopolitique, sur les élections présidentielles américaines.- Christelle Néant et Laurent Brayard, journalistes français, Xavier Moreau, directeur du centre d'analyses géostratégiques Stratpol et Cyrille De Lattre, analyste géopolitique français, sur la tentative d'incursion de mercenaires dans la région russe de Briansk.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

