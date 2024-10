https://fr.sputniknews.africa/20241030/trump-accuse-kamala-harris-de-ne-pas-aimer-le-peuple-americain--1068955244.html

Trump accuse Kamala Harris de ne pas aimer le peuple américain

Le candidat républicain à la présidence US a accusé Kamala Harris et Joe Biden de ne pas aimer le peuple américain, alors que le Président en exercice avait... 30.10.2024, Sputnik Afrique

Kamala Harris, candidate à la présidence et vice-Présidente, et Joe Biden n'aiment pas le peuple américain et ce les rend inaptes à diriger les États-Unis, a écrit ce 30 octobre Donald Trump sur X (anciennement Twitter), alors qu'il ne reste que quelques jours avant l'élection présidentielle aux États-Unis."Les seuls ordures que je vois flotter ici sont ses supporters", avait déclaré Joe Biden lors d'un entretien avec le groupe de défense des droits des Hispaniques Voto Latino. Le Président américain avait ensuite rétropédalé, expliquant sur X qu'il visait "la rhétorique haineuse" de l’humoriste Tony Hinchcliffe, soutien de Trump, qui avait décrit Puerto Rico comme une "île flottante d’ordures" lors d'un meeting à New York.

