"Inacceptable pour la Russie": des journalistes russes privés d’accès à l'information aux États-Unis

Un groupe de journalistes du média russe Izvestia se rendant aux États-Unis pour couvrir la présidentielle, a été arrêté dans la nuit du 29 octobre à... 30.10.2024, Sputnik Afrique

Après un interrogatoire de plusieurs heures, le cameraman du groupe s'est vu refuser le passage de la frontière, son visa d'entrée a été annulé, il a été expulsé du pays.Malheureusement, ce n’est pas un cas isolé.Voici un historique, non exhaustif, des violations de la garantie de la liberté d’accès à l’information et du pluralisme des médias par rapport aux journalistes russes:2 octobre 2024: Le chef du bureau new-yorkais de la compagnie nationale russe de télévision et radiodiffusion VGTRK a vu son accréditation auprès de l'ONU abaissée après qu’il avait tenté de poser une question à la ministre allemande des Affaires étrangères. 1 octobre 2024: Des journalistes russes ainsi que certains journalistes de médias occidentaux, tous munis d'un passeport russe, n'ont pas pu assister au discours du fondateur de WikiLeaks Julian Assange devant une commission de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe à Strasbourg.21 juillet 2024: La France a rejeté les demandes de certains journalistes russes de couvrir les Jeux Olympiques à Paris en raison des risques d'espionnage et de cyberattaques.10 septembre 2023: Les journalistes russes n'ont pas été autorisés à assister à la conférence de presse du Président français Emmanuel Macron, qu'il a tenue à l'issue du sommet du G20.24 avril 2023: Les journalistes russes censés couvrir la visite du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov à New York n'ont pas été autorisés à entrer aux États-Unis et n'ont pas reçu de visa.8 mai 2022: Les organisateurs du Festival de Cannes ont refusé l'accréditation à plusieurs médias russes.11 septembre 2021: Les journalistes, y compris russes, n'ont pas été autorisés à assister à la cérémonie de commémoration du 11 septembre aux États-Unis. Dans le même temps, le Département d’État américain avait déjà envoyé des formulaires d’accréditation et promis de laisser entrer au moins deux journalistes de chaque média.27 mars 2019: Les journalistes russes n'ont pas pu accéder au tribunal du district de Vilnius, où a été annoncé le verdict dans l'affaire des événements de janvier 1991 en Lituanie.13 mars 2014: Les journalistes russes aux États-Unis n'ont pas été autorisés à assister à la rencontre du Président américain Barack Obama avec Arseni Iatseniouk, Premier ministre ukrainien, arrivé à Washington.

