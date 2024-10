https://fr.sputniknews.africa/20241031/ce-pays-africain-adopte-une-loi-reglementant-la-production-petroliere-1068972500.html

Ce pays africain adopte une loi réglementant la production pétrolière

Sputnik Afrique

La présidence sud-africaine a annoncé l'approbation par Cyril Ramaphosa de la loi sur le développement des ressources pétrolières nationales qui définit les... 31.10.2024, Sputnik Afrique

2024-10-31T20:20+0100

2024-10-31T20:20+0100

2024-10-31T20:22+0100

afrique du sud

cyril ramaphosa

économie

pétrole

gisements de pétrole

réserves pétrolières

prospection pétrolière

exploitation pétrolière

production petrolière

loi

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104335/12/1043351208_456:0:1960:846_1920x0_80_0_0_ffc7e73508e34c9e14763cc78a3ba1f4.jpg

Le Président de la République d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, a approuvé la loi sur le développement des ressources pétrolières nationales présentée par le parlement, a annoncé ce jeudi 31 octobre l'administration présidentielle dans un communiqué.La loi reconnaît que les ressources pétrolières de l'Afrique du Sud appartiennent à la nation et que "l’État est le gardien de ces ressources naturelles non renouvelables qui doivent contribuer au développement social et économique du pays".La nouvelle loi prévoit la participation obligatoire de spécialistes locaux aux projets d'extraction d'or noir. Elle impose également que l'État assure le respect des normes et garanties des droits de propriété relatifs au pétrole afin de créer un climat d'investissement favorable dans le secteur.Loi à l'étude depuis trois ansÉlaborée depuis 2021, la loi a fait l'objet d'un processus d'approbation complexe au sein des structures gouvernementales régionales, du gouvernement et du parlement. Les autorités du pays devraient adopter prochainement des documents réglementaires, y compris ceux concernant les licences de production pétrolière, sur la base de la nouvelle loi.À ce jour, aucun gisement de pétrole significatif n’a été découvert en Afrique du Sud. Le pays consomme 640.000 barils de pétrole et de ses dérivés par jour. L'Afrique du Sud en produit 160.000 barils à partir du charbon et importe le reste.Le gouvernement a récemment lancé un programme d'exploration pétrolière et gazière dans le sud-ouest du pays.

afrique du sud

afrique du sud, cyril ramaphosa, économie, pétrole, gisements de pétrole, réserves pétrolières, prospection pétrolière, exploitation pétrolière, production petrolière, loi