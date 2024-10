https://fr.sputniknews.africa/20241018/ce-que-doit-etre-le-senegal-dici-les-25-prochaines-annees-la-strategie-de-bassirou-diomaye-faye-1068757262.html

"Ce que doit être le Sénégal d'ici les 25 prochaines années": la stratégie de Bassirou Diomaye Faye

Le président sénégalais a révélé à un mois des législatives le nouveau référentiel des politiques publiques Sénégal 2050. Comment le "Projet" ambitionne-t-il... 18.10.2024, Sputnik Afrique

«Ce que doit être le Sénégal d'ici les 25 prochaines années»: la stratégie de Bassirou Diomaye Faye Sputnik Afrique Le président sénégalais a révélé à un mois des législatives le nouveau référentiel des politiques publiques Sénégal 2050. Comment le «Projet» ambitionne-t-il de transformer le pays? Demba Moussa Dembélé, chercheur et président de l’Africaine de Recherche et de Coopération pour l’Appui au Développement, décrypte ce nouvel agenda en 4 axes.

Sur les ondes de Sputnik Afrique, Demba Moussa Dembélé, économiste, chercheur et président de l’Africaine de Recherche et de Coopération pour l’Appui au Développement, examine en détail la nouvelle stratégie sénégalaise pour rompre avec 65 ans de dépendance étrangère et d’endettement du pays pour le transformer en réduisant la pauvreté et en triplant le revenu par habitant."Je pense que c'est des objectifs atteignables, à condition bien sûr que le nouveau paradigme prenne place. C'est à dire que l’endogénéité du développement, la mobilisation des ressources naturelles dans l'intérêt du Sénégal, la mobilisation des ressources humaines, la mobilisation du secteur privé sénégalais, pour que la transformation structurelle à laquelle appelle cette vision Sénégal 50 puisse bénéficier avant tout au Sénégal. C'est à dire que les richesses qui seront créées vont bénéficier avant tout aux Sénégalais. Alors que dans le schéma ancien, il y avait des taux de croissance qui approchaient des 10 %, mais au profit de qui?", analyse le président de l’Africaine de Recherche et de Coopération pour l’Appui au Développement."Dans beaucoup de pays, ici au Sénégal, au Niger, au Mali, en Ethiopie ou en Ouganda, on parle de changement de paradigme", note l’économiste sénégalais.À écouter sur Sputnik Afrique !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes:Apple Podcasts- Afripods-Deezer- Pocket Casts -Podcast Addict-Spotify

