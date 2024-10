https://fr.sputniknews.africa/20241015/senegal-2050-le-nouveau-pouvoir-a-presente-son-projet-de-developpement-du-pays-1068686359.html

"Sénégal 2050": le nouveau pouvoir a présenté son projet de développement du pays

”Sénégal 2050”: le nouveau pouvoir a présenté son projet de développement du pays

Le nouveau référentiel des politiques publiques ''Sénégal 2050'' présenté, lundi à Diamniadio, près de Dakar, ambitionne de réduire les inégalités sociales

"Les inégalités sociales auront été considérablement nivelées: en 2050, l’indice de Gini, qui mesure les inégalités de revenus dans la population, verra la situation du Sénégal évoluer du 92ème rang occupé en 2023 (sur 169 pays mesurés dans le monde) au 10ème rang des pays les plus égalitaires au monde’’, note le document présenté en présence du Chef de l’État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye et de son Premier ministre, Ousmane Sonko.Selon ce Plan, le Sénégal parviendra à ce résultat en augmentant considérablement les revenus des travailleurs et entrepreneurs en milieu rural, notamment des agriculteurs, éleveurs, aquaculteurs, du fait de la diversification de leurs sources de revenus et de la hausse de productivité de leur activité.Le document souligne que le taux de pauvreté monétaire sera considérablement réduit, passant d’un niveau de 37% de la population en 2023 à 15% en 2050."Les Sénégalais bénéficieront de la même qualité de service d’éducation, de santé, d’accès à l’électricité, à l’eau et à l’assainissement, à un logement décent, qu’ils habitent en ville ou dans un milieu rural, au Nord comme au Sud, et d’Ouest en Est’’, lit-on dans l’Agenda national de transformation du Sénégal présenté en présence également de plusieurs membres du gouvernement, des membres du corps diplomatique accrédité à Dakar et du secteur privé, ainsi que des acteurs politiques, de la société civile et des chefs religieux.L’État veut également résorber les iniquités territoriales d’ici 2050 avec le développement des pôles économiques, lesquels permettront de sortir progressivement de la macrocéphalie de la région de Dakar, qui concentre depuis plusieurs décennies les opportunités d’emplois du pays."En 2050, chaque jeune Sénégalais, quel que soit son lieu de naissance sur le territoire national, disposera du même accès aux services républicains d’égalité des chances, qui lui permettront de s’épanouir’’, précise le document de référence des politiques publiques du Sénégal.ll ambitionne aussi de créer les opportunités économiques et les conditions permettant de réduire fortement les écarts de rémunération moyenne entre les hommes et les femmes.

