Le Sénégal lance la construction d’un nouveau port estimé à plus d’un milliard de dollars

Les travaux du port de Ndayane, situé à 70 km de la capitale sénégalaise Dakar, ont débuté le 9 octobre. 11.10.2024, Sputnik Afrique

C’est le plus grand investissement privé du pays depuis son indépendance, a déclaré le directeur régional pour l’Afrique de l’Ouest de l’exploitant portuaire mondial DP World, en charge du projet.De plus, c’est le plus important projet de cette entreprise émiratie à l'échelle mondiale, poursuit-il. Et d’ajouter qu’il renforcera la position du Sénégal comme hub logistique.Le port devrait être 10 fois plus grand que celui de Dakar, s’étendant sur 300 hectares.Environ 1.600 emplois directs devraient être créés pendant la phase de construction, avec une projection de 22.000 emplois à long terme, précise Mactar Diallo, secrétaire général du port autonome de Dakar.

