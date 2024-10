https://fr.sputniknews.africa/20241014/cooperation-medicale-avec-la-russie-cest-ce-labo-la-qui-nous-manque-en-afrique-1068680246.html

Coopération médicale avec la Russie: "C'est ce labo-là qui nous manque en Afrique"

Sputnik Afrique

La ville russe de Nijny Novgorod a accueilli la 3e édition des exercices internationaux sur la biosécurité. Une délégation burkinabè était présente. Quelles... 14.10.2024, Sputnik Afrique

Coopération médicale avec la Russie: «C'est ce labo-là qui nous manque en Afrique» Sputnik Afrique La ville russe de Nijny Novgorod a accueilli la 3e édition les exercices internationaux sur la biosécurité. Une délégation burkinabè était présente. Quelles expériences et quels progrès ont été décrochés à l’issue de cet événement en matière de coopération? Zekiba Tarnagda, chef du Laboratoire national burkinabè pour la grippe, dresse le bilan de ces exercices.

Sur les ondes de Sputnik Afrique, Zekiba Tarnagda, chef du Laboratoire national burkinabè de référence pour la grippe, fait part de son expérience à la troisième édition des exercices internationaux sur la biosécurité qui se sont tenus à Nijny Novgorod, en Russie."Nous voulons collaborer avec tous les pays qui veulent aider notre pays à se développer et l'Occident ne l'entend pas de cette oreille-là. […] Donc, nous voulons cette nouvelle collaboration avec la Russie. Nous voulons la renforcer parce que nous pensons que c'est une collaboration gagnant-gagnant sur la base de la dignité humaine. Nous ne voulons plus subir les humiliations, que d'autres viennent exploiter nos richesses et chanter partout que c'est le pays le plus pauvre. Vous avez dû voir que la Haute-Volta est le pays le plus pauvre du monde, alors que c'est faux. Un pays qui a de l'or, un pays qui a des ressources humaines ne peut pas être pauvre", affirme-t-il.À écouter sur Sputnik Afrique !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes:Apple Podcasts- Afripods-Deezer- Pocket Casts -Podcast Addict-Spotify

