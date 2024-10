https://fr.sputniknews.africa/20241002/plusieurs-pays-africains-participent-aux-exercices-internationaux-sur-la-biosecurite-en-russie-1068530059.html

Plusieurs pays africains participent aux exercices internationaux sur la biosécurité en Russie

Plusieurs pays africains participent aux exercices internationaux sur la biosécurité en Russie

Sputnik Afrique

L'événement, organisé pour la troisième fois, réunit 150 spécialistes issus de 26 pays. Il se déroule à Nijni Novgorod, à 400 kilomètres de Moscou. 02.10.2024, Sputnik Afrique

2024-10-02T20:10+0200

2024-10-02T20:10+0200

2024-10-02T20:10+0200

russie

sécurité

afrique

maladies

laboratoire

burkina faso

afrique subsaharienne

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0a/02/1068529914_0:0:1102:620_1920x0_80_0_0_92291f576ee942a78f41adf7603316d4.png

C'est la capitale du district fédéral de la Volga, qui abrite six instituts de recherche en épidémiologie et hygiène. C'est aussi la région où ont été créés des laboratoires mobiles et qui en compte 16 aujourd'hui, a révélé la cheffe de l'agence sanitaire russe. Ces installations sont aujourd'hui implantées en permanence dans 18 pays différents, a ajouté Anna Popova. Les dispositifs russes suscitent l'intérêt d'autres Etats. Le Burkina Faso a fait part du sien par la voix du professeur Zekiba Tarnagda, chef du Laboratoire national burkinabè de référence pour la grippe. "Cela nous permettra de diagnostiquer très rapidement ces maladies infectieuses afin de les combattre de manière ciblée", a-t-il expliqué.

russie

afrique

burkina faso

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, sécurité, afrique, maladies, laboratoire, burkina faso, afrique subsaharienne