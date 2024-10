https://fr.sputniknews.africa/20241008/des-medecins-russes-contribueront-a-reduire-la-mortalite-maternelle-et-infantile-en-zambie-1068596354.html

Des médecins russes contribueront à réduire la mortalité maternelle et infantile en Zambie

Lusaka accueille, depuis le 7 octobre, des spécialistes russes en obstétrique, gynécologie et périnatologie. 08.10.2024, Sputnik Afrique

Durant 5 jours ces médecins du Centre russe de recherche médicale Koulakov tiendront un séminaire sur les moyens de réduire la mortalité maternelle et infantile.Soutenu par le ministère zambien de la Santé, le projet vise à améliorer les qualifications des obstétriciens, gynécologues et néonatalogistes zambiens."Le projet existe depuis 2012, période durant laquelle des médecins du monde entier se sont joints à sa mise en œuvre. Des spécialistes étrangers viennent au Centre de recherche médicale Koulakov, et aujourd'hui nous avons une occasion unique de partager nos connaissances et notre expérience sur le sol zambien", a déclaré la médecin et formatrice russe Galina Khlestova. D’autres séminaires et missions organisées par la Russie auront lieu à Lusaka fin octobre et en novembre.

