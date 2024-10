https://fr.sputniknews.africa/20241003/sanctions-contre-sputnik-la-militarisation-de-linformation-a-la-manuvre-en-occident--1068537502.html

Sanctions contre Sputnik: la militarisation de l’information à la manœuvre en Occident

Sanctions contre Sputnik: la militarisation de l'information à la manœuvre en Occident

Dans ce numéro de L'Afrique en marche, Arnaud Develay, consultant politique et journaliste indépendant, explique les causes des sanctions américaines et occidentales à l'égard des médias publics russes.

Sanctions contre Sputnik: la militarisation de l’information à la manœuvre en Occident Sputnik Afrique Dans ce numéro de L’Afrique en marche, Arnaud Develay, consultant politique et journaliste indépendant, explique les causes des sanctions américaines et occidentales à l’égard des médias publics russes. Pour lui, l’interdiction de Sputnik, dont Sputnik Afrique, «obéit à la même logique militariste de l’information de la Guerre froide».

"Il est tout à fait clair que sans la militarisation des organes d’information via le contrôle des lignes éditoriales, des narratifs, des moyens matériels et technologiques, et des actions psychologies qui s’y ajoutent et ce depuis les premières années de la Guerre froide contre l’Union soviétique et de tous les pays du bloc de l’Est, les États-Unis n’auraient pu être l’hégémon qu’ils sont devenus, notamment depuis le démembrement de l’URSS en 19991", affirme à L’Afrique en marche Me Arnaud Develay, Me Arnaud Develay, juriste français en droit international, consultant politique et journaliste indépendant.Dans le même sens, Me Develay rappelle que "dans les années 1970 il y a eu un événement très révélateur du processus et de la dynamique de militarisation de l’information, qui sont actuellement réactivés et mis à jour dans la lutte stratégique des États-Unis contre la Chine et la Russie, les deux pays qui sont clairement et officiellement cités dans les documents de sécurité nationale US comme étant les premiers ennemis de l’Amérique et de ses alliés. En effet, le pouvoir politique US avait demandé aux différentes agences de renseignement d’évaluer la viabilité de l’Union soviétique à moyen et long terme, soit de dix aux quinze années prochaines".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

