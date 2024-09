https://fr.sputniknews.africa/20240923/comptes-de-sputnik-bannis-une-censure-gravissime-en-occident-selon-un-militant-panafricaniste-1068392682.html

Comptes de Sputnik bannis: une censure "gravissime" en Occident, selon un militant panafricaniste

Sputnik Afrique

Les médias russes sont porteurs d'une vision alternative du monde qui contrarie les intérêts occidentaux, ce qui explique la censure mise en place à leur... 23.09.2024, Sputnik Afrique

La censure qui touche les médias russes sur des réseaux sociaux comme Facebook, Instagram ou même TikTok est "gravissime", a déclaré ce lundi 23 septembre à Sputnik Afrique Egountchi Behanzin, président de la Ligue de défense noire africaine, commentant la suppression des comptes de Sputnik, dont celui de Sputnik Afrique, sur le réseau social TikTok.Cette censure sert particulièrement les intérêts idéologiques et géopolitiques occidentaux, selon lui.L'influence occidentale se fait sentir jusque sur les médias chinois, ce qui explique que TikTok ait pu censurer les comptes de Sputnik, en "cédant aux pressions" affirme encore le militant.Mettre en place des médias alternatifsPour contourner ces censures occidentales, Egountchi Behanzin appelle à la création de nouvelles plateformes sociales et à donner plus de visibilité aux petits médias.

