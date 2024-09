https://fr.sputniknews.africa/20240930/sanctions-contre-sputnik-on-constate-quil-y-a-un-certain-nombre-de-diktats-qui-soperent-1068488101.html

Sanctions contre Sputnik: "On constate qu'il y a un certain nombre de diktats qui s'opèrent"

Sanctions contre Sputnik: "On constate qu'il y a un certain nombre de diktats qui s'opèrent"

Sputnik Afrique

Dans un entretien avec Sputnik Afrique, le ministre de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé du Congo revient sur les... 30.09.2024, Sputnik Afrique

2024-09-30T16:18+0200

2024-09-30T16:18+0200

2024-09-30T16:18+0200

russie

sanctions

médias

sputnik

états-unis

afrique subsaharienne

république du congo

opinion

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/09/0f/1068287045_0:0:3264:1836_1920x0_80_0_0_2776e320a6e4e53ddb8b3b8b0eec02e5.jpg

Denis Christel Sassou Nguesso, ministre de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé du Congo, revient sur les sanctions contre l’agence russe d'information Sputnik, qui a été bloquée à partir de 2022 sur les plateformes occidentales sous la pression des États-Unis."Le principe de la liberté d'expression reste un principe cardinal, certes, mais qui est respecté en fonction de la vision de certains pays et d'un certain nombre d'obligations", indique Denis Christel Sassou Nguesso."Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on constate qu'il y a un certain nombre de diktats qui s'opèrent, mais je pense qu'il faut regarder ça un peu à l'aune de ce qui se fait dans chacun des pays, selon les réglementations des pays", nuance-t-il.

russie

états-unis

afrique subsaharienne

république du congo

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, sanctions, médias, sputnik, états-unis, afrique subsaharienne, république du congo, opinion