Récession: la France "sera plus féroce pour essayer de s'accrocher au franc CFA"

Récession: la France "sera plus féroce pour essayer de s'accrocher au franc CFA"

Sputnik Afrique

Dans cette émission, l’économiste et ex-ministre algérien de l’Industrie Ferhat Aït Ali Braham analyse les causes structurelles endogènes et les causes... 30.09.2024, Sputnik Afrique

Dans cette émission de L'Afrique en marche, l'économiste et ex-ministre algérien de l'Industrie Ferhat Aït Ali Braham analyse les causes structurelles endogènes et les causes exogènes -en l'occurrence mondiales- du déclin de l'économie française. Selon lui, «les pouvoirs publics [français] n'arrivent pas à trouver de solutions depuis au moins 40 ans».

"La crise, voire la récession, gravissime et durable dans laquelle s’enfonce inexorablement l’économie française est due avant tout à la conjoncture économique mondiale morose depuis la crise des Subprimes de 2008-2009 qui affecte toutes les économies du monde. Cependant, il y a également des causes internes, politiques, économiques, budgétaires et financières, qui ont généré des problèmes structurels auxquels les pouvoirs publics n’arrivent pas à trouver de solutions depuis au moins 40 ans", affirme à Radio Sputnik Afrique l’économiste et ex-ministre algérien de l’Industrie Ferhat Aït Ali Braham.Dans le même sens, l’expert affirme que "les dirigeants politiques français ont toujours choisi d’enjoliver les chiffres en leur faisant dire des choses totalement opposées à la réalité. Durant des décennies, les gouvernements français successifs ont menées des politiques d’achat de la paix sociale par des programmes d’aides sociales pour remplacer les salaires que les Français gagnaient dignement dans l‘industrie. Des salaires qui permettaient d’avoir assez de rentes fiscales à l’État pour financer les services publics. Le résultat est un endettement abyssal de la France, une régression terrible des services publics et une crise sociale sans précédent qui pointe à l’horizon et qui promet d’être plus rude que celle des Gilets jaunes, une fois que l’État n’aura plus de quoi assurer la paix sociale".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

