Une crise financière mondiale se profile-t-elle à l'horizon? Des experts répondent pour Sputnik

Le 5 août, les marchés mondiaux se sont effondrés sur fond de crainte d'une récession aux États-Unis. Les actions japonaises ont plongé à leur plus bas niveau... 07.08.2024, Sputnik Afrique

opinion

crise économique

états-unis

récession

japon

israël

iran

moyen-orient

russie

ukraine

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/08/07/1067769862_0:78:3365:1971_1920x0_80_0_0_51d6a5395b36c168ef536059b0055092.jpg

Claudio Grass, expert suisse en économie: "Nous pouvons observer des tendances claires, à savoir que les risques systématiques dans le système financier et monétaire actuel augmentent et que le scénario de 2008 pourrait se répéter à tout moment. Nous assistons déjà à une décimation massive de la classe moyenne, notamment aux États-Unis et en Allemagne, au cours des 18 derniers mois." Fabrizio Carmignani, professeur d'économie à l'Université du Queensland du Sud (Australie): "Il y a bien sûr un affaiblissement général de la situation économique mondiale. Mais il me semble que la situation pour l'instant ne peut pas être comparée à la crise financière mondiale." Suranjali Tandon, professeur adjoint à l'Institut national des finances et des politiques publiques de l'Inde: "Il est trop tôt pour se prononcer sur l'existence d'une récession. Bien que cela puisse freiner la demande d'actions, il ne s'agira peut-être pas d'une crise à moins qu'un renversement majeur des actions des entreprises basées sur l'IA n'ait lieu." Panicos Demetriades, ancien gouverneur de la Banque centrale de Chypre: "Les acteurs du marché craignent que les banques centrales ne soient, une fois de plus, en retard avec leur lenteur à réduire les taux dans un contexte d'affaiblissement des conditions économiques et d'incertitudes géopolitiques accrues." Marc Ostwald, économiste en chef chez ADM Investor Services International: "Le monde est-il confronté à une récession mondiale? Eh bien, nous avons toujours ce risque permanent lié aux tensions commerciales et, en effet, aux tensions géopolitiques surtout au Moyen-Orient, et entre la Russie et l'Ukraine. Mais pour l'instant, si l'on considère uniquement le cycle économique des États-Unis, ce n'est pas le cas".

