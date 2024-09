https://fr.sputniknews.africa/20240903/la-chine-et-lafrique-du-sud-determinees-a-renforcer-la-cooperation-au-sein-des-brics-1068134375.html

La Chine et l'Afrique du Sud déterminées à renforcer la coopération au sein des BRICS

03.09.2024

Les deux membres des BRICS prévoient de faire des questions de développement économique un élément clé dans la coopération internationale, indique le document. Les parties ont de plus exprimé leur intention de promouvoir le retour des questionnements sur le développement au centre du menu international. Elles visent à réaliser l'Agenda 2030 de l'Onu pour le développement durable. La Chine apprécie le rôle actif de l'Afrique du Sud dans l'"expansion historique" du groupe, souligne le texte. Les BRICS ont été fondés en 2006 par le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. L'Afrique du Sud les a rejoints en 2011. Depuis le 1er janvier 2024, l'Arabie saoudite, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie et l'Iran sont membres du groupe à part entière. Cette année, la Russie assure la présidence tournante du bloc.

