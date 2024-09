https://fr.sputniknews.africa/20240920/amzat-boukari-yabara-le-systeme-economique-mondial-est-aujourdhui-obsolete-1068358017.html

Amzat Boukari Yabara: "Le système économique mondial est aujourd’hui obsolète"

L’historien Amzat Boukari Yabara s’est exprimé récemment sur l’influence néfaste du Franc CFA et des bases militaires étrangères pour le continent africain. Au... 20.09.2024, Sputnik Afrique

Amzat Boukari Yabara: «Le système économique mondial est aujourd’hui obsolète» Sputnik Afrique L’historien Amzat Boukari Yabara s’est exprimé récemment sur l’influence néfaste du Franc CFA et des bases militaires étrangères pour le continent africain. Au micro de Sputnik Afrique, il a approfondi le fond de sa pensée avant de donner des préconisations afin de permettre au continent africain de se sortir de cette ornière.

"Le franc CFA est une monnaie qui est héritée de la colonisation sur laquelle les populations africaines n'ont jamais été invitées à s'exprimer quant à leur adhésion, leur rejet de cette monnaie-là. Et par conséquent, on est sur le cas d'une monnaie qui n'est pas souveraine, qui ne ressort pas de la volonté populaire des populations des pays qui l'utilisent. Et quant aux bases militaires, elles sont également un résidu de l'époque coloniale. C'est une implantation étrangère sur un sol souverain. Et donc on est effectivement dans un déni de démocratie qui nécessite que les populations africaines ou leurs représentants, c’est-à-dire les députés, les parlementaires, puissent mettre ces questions à l'ordre du jour", dit l’historien Amzat Boukari Yabara dans le nouveau podcast de Zone de Contact.Retrouvez également dans ce numéro de Zone de Contact:- Boubacar Kado Magagi, consultant indépendant nigérien en finances publiques sur les réalisations de l’AES durant la première année de son existence.- Hyacinte Wenldarima Ouedraogo, Enseignant-chercheur à l'Université Nazi Boni/Bobo au Burkina Faso, membre du Groupe d'Initiatives pour la Refondation de la Patrie et du Rassemblement des Intelligences pour la Souveraineté de l'Afrique, sur les déclarations du Président malien de la Transition à l’occasion de l’anniversaire de l’AES.- Antonin Idriss Bossoto enseignant-chercheur à l’université Marien Ngouabi sur le projet de construction d’un oléoduc en République du Congo par la Russie.-Thierry Mariani, eurodéputé français et Xavier Moreau, analyste français, fondateur de Stratpol sur la résolution du parlement européen appelant à lever pour l’Ukraine les restrictions à frapper le territoire russe avec des armes occidentales.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

