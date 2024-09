https://fr.sputniknews.africa/20240918/on-est-dans-un-deni-de-democratie-avec-un-fcfa-non-souverain-et-une-presence-militaire-etrangere-1068327464.html

"On est dans un déni de démocratie" avec un FCFA non souverain et une présence militaire étrangère

"On est sur le cas d'une monnaie [franc CFA] qui ne ressort pas de la volonté des populations qui l'utilisent", explique à Sputnik Afrique l'historien Amzat... 18.09.2024, Sputnik Afrique

Dans le même temps, les bases militaires étrangères constituent un autre résidu de l'époque coloniale, fait valoir le chercheur. En constatant que l'ordre économique actuel est obsolète, il appelle à se tourner vers d'autres structures "comme celles que tentent de mettre en place les BRICS". M.Yabara considère que l'alliance est à même de jouer le "rôle de locomotive par rapport à un certain nombre de wagons qui s'y accrochent". De plus, le groupe peut: Une autre option serait de "revenir à des formes de solidarité africaines", à l'instar d'un Fonds monétaire africain. Pour sa part, l'émergence de l'AES "offre des possibilités de repenser l'intégration africaine, d'aller vers une fédération", fait remarquer l'historien.

