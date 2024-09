https://fr.sputniknews.africa/20240907/le-prix-tolstoi-pour-la-paix-deviendra-un-evenement-international-marquant-selon-ses-organisateurs-1068192468.html

Le prix Tolstoï pour la Paix deviendra un événement international marquant, selon ses organisateurs

Le prix Tolstoï pour la Paix deviendra un événement international marquant, selon ses organisateurs

Le Prix international Tolstoï pour la Paix, créé à l'initiative de la Société historique russe, de la Société historique militaire russe et de la Fondation... 07.09.2024

Le tout premier prix sera décerné le 9 septembre à Moscou et deviendra l'un des projets phares des activités de construction de la paix pour les années à venir, a-t-il été affirmé lors de la table ronde "Lutter pour la paix au XXIe siècle. Le maintien actif de la paix dans le contexte de la transformation du système des relations internationales". "Il va sans dire que le monde dans lequel nous vivons est très complexe et que beaucoup de prix actuels sont politisés. Politisés par ceux qui essaient de diriger le monde. En conséquence, ces prix sont souvent dépourvus de sens. Je souhaite que le prix Tolstoï pour la paix gagne en "internationalité", qu'il devienne véritablement mondial", a déclaré Konstantin Kossatchev, vice-président du Conseil de la Fédération. "Nous pensons que plus tôt nous établissons des liens amicaux entre les pays, les capitales et les mégapoles, plus grandes seront les chances de renforcer un monde multipolaire juste. Je suis convaincu que les capitales des pays des BRICS feront tout leur possible pour que le nouveau monde multipolaire soit construit sur les normes de la moralité et du droit, qui seront comprises par tous et qui seront mises en œuvre sans faillir, non pas au profit d'un seul pays, mais au profit du monde entier", estime Alexeï Chapochnikov, président de la douma municipale de Moscou.

