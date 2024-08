https://fr.sputniknews.africa/20240809/le-monde-manque-dhommes-politiques-avec-un-agenda-positif-deplore-un-descendant-de-leon-tolstoi-1067794565.html

Le monde manque d'hommes politiques avec un agenda positif, déplore un descendant de Léon Tolstoï

Le monde manque d'hommes politiques avec un agenda positif, déplore un descendant de Léon Tolstoï

Sputnik Afrique

Le monde perd de profondeur, même au niveau des élites politiques. Même les "grands pays avec histoire et culture remarquables" ont du mal à trouver un homme... 09.08.2024, Sputnik Afrique

2024-08-09T19:29+0200

2024-08-09T19:29+0200

2024-08-09T19:29+0200

léon tolstoï

opinion

prime

paix

inde

mahatma gandhi

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/13/1058711612_0:0:2749:1546_1920x0_80_0_0_f248790d93ba8a57bdc147027b1b7f7f.jpg

Cependant, la présence de telles figures en Afrique et dans des pays d'Orient arrive à compenser ce déséquilibre, souligne Vladimir Tolstoï. Il rappelle que son grand ancêtre était persuadé que l'être humain aspire à l'augmentation: avoir plus d'argent, gravir des échelons, approfondir ses connaissances. Projetée au niveau des États, cette envie est à la base de conflits. Le remède, c'est la bonté Il faut en donner au monde extérieur, appelait Léon Tolstoï. Cette idée a inspiré la résistance non violente de Mahatma Gandhi, qui considérait Tolstoï comme son guide et entretenait une correspondance avec lui. Mise en œuvre en Inde, la résistance passive a largement contribué à surmonter la dépendance coloniale. De nos jours, il est difficile de vivre selon ce principe, car la situation dans le monde est explosive avec des crises locales menaçant de se généraliser, acquiesce-t-il. Valoriser la quête à la paix Dans le contexte de turbulences actuelles, comparable au "réveil de volcans dormants", "personne ne peut se sentir serein", regrette-t-il. C'est cette envie de soutenir les valeurs universelles qui l'a incité à participer dans le jury du prix international de la paix portant le nom de son aïeul. Cette récompense récemment instaurée sera pour la première fois remise le 9 septembre, jour de l'anniversaire de Léon Tolstoï. Le lauréat sera choisi parmi les personnes ou organisations qui œuvrent pour la paix et contribuent à mettre fin à la course aux armements, à construire un monde multipolaire, à renforcer la compréhension mutuelle et la coopération entre les peuples et à contrer la menace d'une troisième guerre mondiale. Léon Tolstoï "était impitoyable envers le mensonge et miséricordieux envers l'homme. J'aimerais que le prix Tolstoï soit guidé par des critères similaires", a conclu Vladimir Tolstoï.

inde

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

léon tolstoï, opinion, prime, paix, inde, mahatma gandhi