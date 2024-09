«Il est tout à fait légitime que chacun des pays africains pense à avoir sa propre monnaie»

Et de suggérer que "les Africains ont besoin de politiques de développement nationales ambitieuses et courageuses axées sur la construction des infrastructures de base : eau, énergie, routes, fret ferroviaire, ports, aéroports, écoles, universités, hôpitaux et laboratoires… le tout avec le souci majeur de former avec une haute qualification sa main d’œuvre dans tous les domaines et à tous les niveaux. Comme deuxième étage nécessaire de cette stratégie, les pays africains devraient penser à mettre sur pied des politiques de développement complémentaires, voir communes, au niveau continental. Les Africains sont tenus de marcher ensemble s’ils veulent avancer vite et d’une manière efficace afin de donner au continent la place qu’il mérite dans le concert des Nations. Pour ce faire, il faudrait réhabiliter la planification indicative sur de nouvelles bases rationnelles et de nouvelles méthodes plus efficaces".