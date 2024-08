https://fr.sputniknews.africa/20240822/mini-krach-boursier-depuis-la-crise-de-2008-cest-encore-pire-rien-na-ete-regle-1067965659.html

Mini-krach boursier: "Depuis la crise de 2008, c'est encore pire, rien n'a été réglé"

Mini-krach boursier: "Depuis la crise de 2008, c'est encore pire, rien n'a été réglé"

Dans ce numéro de L’Afrique en marche, deux économistes français, Hélène Clément-Pitiot et Renaud Bouchard, analysent le fonctionnement du système financier et... 22.08.2024, Sputnik Afrique

"La chute des bourses mondiales occidentales la semaine dernière est un épisode de plus qu’un film que nous avons l’habitude de voir depuis les crises qui ont suivi la mise à mort du système de Breton Woods le 15 août 1971 par les États-Unis, quand le président Richard Nixon a découplé l’or du dollar", affirme à Radio Sputnik Afrique Hélène Clément-Pitiot, économiste française, chercheuse au Centre d'étude des modes d'industrialisation de l'École de Guerre Économique (EGE), à Paris.Dans le même sens, elle affirme que "depuis la crise de 2008, c'est encore pire. Rien n'a été réglé. On est en permanence dans un numéro d'équilibriste des banques centrales. On va toujours un peu plus loin dans la création monétaire. En fait, il faut comprendre qu'elle sert à alimenter la spéculation contenue dans des réseaux contrôlés par des acteurs qui se partagent les richesses du monde. Et jusqu'à présent, ces acteurs avaient l'impression de disposer d'une sorte de martingale au sein d’une économie transformée en casino".Dans la situation actuelle, estime Renaud Bouchard, "l’Afrique a tout à gagner en s’arrimant à la dynamique de développement des BRICS qui viennent de dépasser le G7 en parité de pouvoir d’achat. Il y a des signes d’optimisme pour l’Afrique ou de nouveaux systèmes bancaires locaux, comme celui annoncé par les pays de l’AES, ils sont en train de se mettre de plus en plus en place et sur des bases nouvelles et solides. L’autre note d’optimisme est donnée par le désir de créer des fonds souverains promis à un rôle crucial dans le développement des économies nationales africaines souveraines, axées sur la promotion de la production et de la formation de haut niveau notamment en coopération avec des universités russes".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

