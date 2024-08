https://fr.sputniknews.africa/20240824/le-cameroun-offre-250-millions-de-fcfa-a-la-centrafrique-pour-soutenir-ses-elections-locales-1067997955.html

Le Cameroun offre 250 millions de FCFA à la Centrafrique pour soutenir ses élections locales

Le Cameroun offre 250 millions de FCFA à la Centrafrique pour soutenir ses élections locales

Alors que la RCA a dû reporter ses élections suite au manque d'argent, le gouvernement camerounais a annoncé le 22 août lui octroyer 250 millions de francs CFA...

L'agent devra financer divers aspects de l'organisation des élections dont la formation des agents électoraux, l'acquisition de matériel électoral, la logistique, et la communication, écrivent des médias locaux.La somme est dédiée au Basket Fund, un fonds spécial pour les élections en RCA, géré par l'antenne du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) dans ce pays."Cette contribution a été célébrée comme un modèle de coopération sud-sud et un exemple à suivre par d'autres pays de la sous-région", a indiqué le PNUD.Le jour même, Bangui a annoncé avoir reporté les élections locales et municipales, initialement prévues en octobre 2024, au 6 avril 2025. Le pays n'a pu mobiliser que 5 milliards de francs CFA pour un budget fixé à 9 milliards.

