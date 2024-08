https://fr.sputniknews.africa/20240829/linitiative-de-paix-russe-est-une-recette-universelle-pour-resoudre-le-conflit-en-ukraine-1068053755.html

L'initiative de paix russe est une "recette universelle" pour résoudre le conflit en Ukraine

L'initiative de paix russe est une "recette universelle" pour résoudre le conflit en Ukraine

Mi-juin, le Président russe a mis sur la table une initiative de paix pouvant régler définitivement le conflit, a rappelé à Sputnik Maria Zakharova...

L'initiative de paix proposée par Vladimir Poutine mi-juin peut mettre un "point définitif" au conflit, et non à le geler, ce qui permettrait au régime de Kiev de se réarmer, a expliqué à Sputnik la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.Cette initiative permettrait d'éliminer les "causes profondes" du conflit, a-t-elle conclu.

