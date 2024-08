https://fr.sputniknews.africa/20240815/gazoduc-nigeria-algerie-ue-vs-nigeria-maroc-ue-ni-lun-ni-lautre-le-gnl-est-lavenir-1067871879.html

Gazoduc Nigéria-Algérie-UE vs Nigéria-Maroc-UE: ni l’un ni l’autre, le GNL est l’avenir!

Gazoduc Nigéria-Algérie-UE vs Nigéria-Maroc-UE: ni l'un ni l'autre, le GNL est l'avenir!

Sputnik Afrique

Dans cette édition de L'Afrique en Marche, l'ex-ministre algérien de l'Industrie Ferhat Ait Ali explique pourquoi les gazoducs dédiés à relier les gisements

Gazoduc Nigéria-Algérie-UE vs Nigéria-Maroc-UE: ni l’un ni l’autre, le GNL est l’avenir! Sputnik Afrique Dans cette édition de L’Afrique en Marche, l’ex-ministre algérien de l’Industrie Ferhat Ait Ali explique pourquoi les gazoducs dédiés à relier les gisements nigérians à l’Europe via l’Algérie ou le Maroc ne sont pas viables et rentables économiquement. Pour lui, la production de GNL est beaucoup plus bénéfique à ces pays.

"En termes de retombées économiques, géopolitiques et financières des gazoducs Nigéria-Niger-Algérie-Europe et Nigéria-13 Pays d’Afrique de l’ouest-Maroc-Europe, les Algériens et encore moins les Marocains n’auront pratiquement que de très faibles dividendes. Ceci d’autant plus, si ces deux pays participent aux financements des projets dont le montant est compris entre 20 et 30 milliards de dollars, au lieu que ça soit le pays exportateur, le Nigéria, et les pays consommateurs, les Européens, qui prennent en charge la construction de ces deux gazoducs", affirme Ferhat Ait Ali Braham, économiste et ex-ministre algérien de l’Industrie au micro de L'Afrique en Marche.Dans le même sens, Ferhat Ait Ali se demande pourquoi "ni le Nigéria ni l’UE ne manifestent un enthousiasme pour ces deux projets, se contentant uniquement de déclarations d’intention sans montrer le moindre engagement à les financer. En réalité, aussi bien le Nigéria que les pays européens investissent beaucoup dans la construction de terminaux dédiés à la production du GNL et sa regazéification. Étant donné qu’ils sont beaucoup moins chers et beaucoup plus rapides à réaliser et nettement plus faciles à surveiller et à sécuriser. Pour les pays du Sud exportateurs de gaz, le GNL permet une transformation locale des hydrocarbures, engendrant le développement d’une industrie pétrochimique et une plus-value plus importante à l’exportation que le gaz vendu via pipeline".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

