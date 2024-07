https://fr.sputniknews.africa/20240722/le-nigeria-et-lalgerie-continuent-de-dominer-le-marche-africain-des-exportations-de-gnl-1067596161.html

Le Nigeria et l’Algérie continuent de dominer le marché africain des exportations de GNL

Le Nigeria et l’Algérie continuent de dominer le marché africain des exportations de GNL

Sputnik Afrique

Ces deux pays se placent en tête de ce classement grâce à leurs capacités de production et d'exportation. En 2023, l'Algérie avait surpassé le Nigeria... 22.07.2024, Sputnik Afrique

2024-07-22T13:36+0200

2024-07-22T13:36+0200

2024-07-22T13:36+0200

nigeria

algérie

gaz naturel liquéfié (gnl)

exportations

afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103816/57/1038165752_0:93:3311:1955_1920x0_80_0_0_50d7e6646976866bc67565e9b73ab48c.jpg

L'Algérie (6,25 millions de tonnes de GNL entre janvier et juin) talonne cependant de près le Nigeria (7,20 millions de tonnes). Ces chiffres sont légèrement inférieurs à ceux de 2023. "La concurrence entre l'Algérie et le Nigeria est très serrée", souligne le rapport.Globalement, les exportations africaines de GNL ont diminué de 14% au premier semestre 2024, passant de 18,37 millions de tonnes en 2023 à 15,79 millions de tonnes. Cela est principalement dû à la chute des exportations égyptiennes (-80,3%).Certains pays africains ont toutefois enregistré une légère hausse, comme le Mozambique, la Guinée équatoriale (1,52 million de tonnes) et le Cameroun.

nigeria

algérie

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

nigeria, algérie, gaz naturel liquéfié (gnl), exportations, afrique