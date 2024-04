https://fr.sputniknews.africa/20240425/linterdiction-du-gnl-russe-va-impacter-les-europeens-sans-ebranler-la-russie-estime-un-analyste-1066237630.html

L'interdiction du GNL russe va impacter les Européens sans ébranler la Russie, estime un analyste

L'interdiction du GNL russe va impacter les Européens sans ébranler la Russie, estime un analyste

"Cela entraînera une augmentation des prix du gaz, de l'électricité, du chauffage en hiver et, d'une manière générale, cela va booster l'inflation", a déclaré... 25.04.2024, Sputnik Afrique

Or, l'Europe a échoué à maîtriser l'inflation qui bondit depuis 2022, a rappelé Igor Youchkov en commentant l'éventuelle instauration d'un embargo total sur le GNL russe dans le 14e train de sanctions à venir. L'analyste constate que les élites politiques européennes étaient plus indépendantes à l'époque de la guerre Froide et qu'elles avaient pu défendre leur droit d'acheter de l’énergie russe. Ces importations massives ont permis de construire la "prospérité européenne" dont l'avenir est remis en cause aujourd'hui. Pour M.Youchkov, la "qualité des dirigeants politiques" se dégrade actuellement sur fond de "déchéance des élites politiques nationalistes" mises à l'écart par l'UE. En outre, l'Europe n'a plus grand-chose à proposer au monde en matière de nouvelles idées et de main d'œuvre pas chère, fait remarquer l'expert.

