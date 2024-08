https://fr.sputniknews.africa/20240813/rca-une-prise-de-conscience-est-necessaire-afin-dassurer-lindependance-dun-pays-1067842399.html

RCA: "Une prise de conscience est nécessaire afin d’assurer l’indépendance d’un pays"

Le 13 août 1960, la République centrafricaine a proclamé son indépendance vis-à-vis de l’ancienne puissance coloniale française. Au micro de Sputnik Afrique... 13.08.2024, Sputnik Afrique

"Cette indépendance n'était pas seulement le fruit de l'effort d'un seul homme. Ce n'est pas seulement l'effort de Barthélemy Boganda, ni de ses compagnons. Mais il y avait eu des acteurs qui les ont précédés, notamment les ex-combattants oubanguiens et ceux qui ont refusé une domination française sur cette portion du territoire", a déclaré Prince Jérémie Yadoungou, politologue centrafricain, au micro de Zone de Contact.

"Cette indépendance n'était pas seulement le fruit de l'effort d'un seul homme. Ce n'est pas seulement l'effort de Barthélemy Boganda, ni de ses compagnons. Mais il y avait eu des acteurs qui les ont précédés, notamment les ex-combattants oubanguiens et ceux qui ont refusé une domination française sur cette portion du territoire", a déclaré Prince Jérémie Yadoungou, politologue centrafricain, au micro de Zone de Contact. Retrouvez également dans ce numéro de Zone de Contact: - Egountchi Behanzin, président de la Ligue de défense noire-africaine, sur la rupture des relations diplomatiques entre le Mali et l’Ukraine; - Alexander Ivanov, chef de la Communauté des officiers pour la sécurité internationale russe, et Maxime Balalou, ministre centrafricain des Communications et des médias, également porte-parole du gouvernement, sur la levée de l’embargo sur les armes à destination de la RCA, annoncée par les Nations unies. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

