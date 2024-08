https://fr.sputniknews.africa/20240813/une-crise-imposee-par-loccident-64-ans-apres-lindependance-la-rca-reste-un-pays-bloque-1067834444.html

"Une crise imposée" par l'Occident: 64 ans après l'indépendance, la RCA reste "un pays bloqué"

La République centrafricaine, qui célèbre le 64e anniversaire de son indépendance, est toujours "un pays bloqué" sur le plan économique, selon Prince Jérémie... 13.08.2024, Sputnik Afrique

La République centrafricaine, "l'un des pays les plus riches du monde sur le plan naturel" reste bloquée économiquement 64 ans après avoir proclamé son indépendance par rapport à la France, a déclaré à Sputnik Afrique Prince Jérémie Yadoungoun, analyste politique, à l'occasion du 64e anniversaire de l'accession à l'indépendance de la RCA, célébré ce mardi 13 août."On ne veut pas que la République centrafricaine essaie de mettre en valeur les potentialités naturelles que ce pays dispose", a-t-il ajouté.La France cherche toujours à imposer sa volontéSelon lui, 64 quatre ans après la proclamation de l'indépendance de la République centrafricaine, les Occidentaux ne veulent toujours pas voir ce pays être libre et la France essaie encore de "dicter" sa conduite au pays.Étape de prise de conscienceLe peuple centrafricain, sa jeunesse comme ses leaders, sont cependant entrés dans une phase de prise de conscience et veulent désormais travailler "avec des partenaires qui nous respectent dans notre souveraineté".Mettre en valeur le continentÉconomiquement, la Centrafrique doit être libre d'exploiter ces propres ressources, en particulier dans les secteurs agricoles, énergétique et minier, souligne encore Prince Jérémie Yadoungou.Une meilleure mise en valeur de ces ressources permettrait notamment d'endiguer la fuite de la jeunesse vers l'Europe.

