La multipolarité favorise des alliances bénéfiques pour le peuple, dit le Premier ministre de la RCA

La multipolarité ouvre la possibilité de renouer les alliances bénéfiques pour la population, déclare le Premier ministre centrafricain à l'ouverture du... 06.06.2024, Sputnik Afrique

Pour la Centrafrique, il est important de chercher d’autres partenariats bénéfiques et gagnant-gagnants, a noté Félix Moloua.Interrogé sur l’expérience de coopération avec la Russie, le Premier ministre a salué l’engagement russe dans le règlement de la situation sécuritaire."La Russie est un pays frère et ami", a-t-il ajouté."On voit des résultats, la population apprécie la contribution russe". Et de rappeler que la RCA est maintenant un pays libre, alors que 80% de son territoire était jadis occupé par des groupes armés.

