Des recherches conjointes seront menées avec le Centre Arctique de l'Académie des Sciences de Russie sur des poissons et mollusques d'eau douce, a déclaré à Sputnik Yulia Bespalaya, directrice de l'Institut de biogéographie et des ressources génétiques.La coopération comprendra également :

Moscou et Rabat collabore sur la recherche et la classification d'espèces invertébrées, a expliqué à Sputnik Yulia Bespalaya, directrice de l'Institut de biogéographie et des ressources génétiques.

Le Maroc va travailler avec la Russie sur l'étude des invertébrés, selon une scientifique

