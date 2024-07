https://fr.sputniknews.africa/20240726/un-an-sous-la-gouvernance-du-cnsp-au-niger-ou-en-est-on--1067638184.html

Un an sous la gouvernance du CNSP au Niger: où en est-on?

Il y a un an jour pour jour, le 26 juillet 2023, le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie a pris le pouvoir au Niger. Au micro de Sputnik Afrique... 26.07.2024, Sputnik Afrique

Un an sous la gouvernance du CNSP au Niger: où en est-on? Sputnik Afrique Il y a un an jour pour jour, le 26 juillet 2023, le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie a pris le pouvoir au Niger. Au micro de Sputnik Afrique, Ibrahima Namaiwa, activiste nigérien et consultant Indépendant a fait le bilan de la gestion du CNSP à la tête du Niger.

"Il y a des pays et des organisations qui, avant le coup d'État, n'avaient pas de partenariat, de coopération avec le pays. Mais après le coup d'État, ils ont compris que le pays est désormais très bien gouverné, et inspirait confiance et donc ils avaient décidé de venir pour qu'on puisse établir des relations de coopération avec eux", a déclaré Ibrahim Namaiwa, activiste nigérien et consultant Indépendant, dans le nouveau podcast de Zone de Contact.Écoutez le nouveau podcast de Zone de Contact en entier pour la suite de l'analyse de notre expert ainsi que le discours du président du CNSP Abdourahamane Tiani et les témoignages des civils nigériens à cette occasion.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

