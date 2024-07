https://fr.sputniknews.africa/20240725/un-an-de-cnsp-au-pouvoir-des-nigeriens-dressent-le-bilan-1067630195.html

Un an de CNSP au pouvoir: des Nigériens dressent le bilan

Au micro de Sputnik Afrique, ils ont partagé leur opinion sur ce qui a été fait et ce qui reste à faire. 25.07.2024

Le bilan est plutôt positif dans le secteur de la sécurité, estime un résident du pays. "Le CNSP a eu de la chance de mettre la main sur le secteur de la sécurité, ils ont pu maîtriser beaucoup de choses, les attaques ont pu diminuer", lance-t-il en soulignant pourtant qu’il y a toujours certaines menaces.Son compatriote évalue le départ des bases étrangères, "des forces obscurantistes", comme une des réalisations les plus importantes du gouvernement Tiani.Cependant, les problèmes existent. Et c’est en premier lieu les prix pour les produits de première nécessité. "Le prix est vraiment très haut et c'est la population la plus démunie qui souffre", dit notre interlocuteur.

